Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27

В День военно-воздушных сил США американские пилоты получили от собственного командования поздравление с изображением российских истребителей Су-27.

На своем официальном аккаунте в Twitter Южное командование министерства обороны США разместило пост, котором три самолета с российскими силуэтами взлетали над надписью "С днем рождения, ВВС США!"

Пользователи интернета с большой иронией отнеслись ошибке военных дизайнеров, и в комментариях оставили поздравительные открытки с 23 февраля - Днем советской армии и ВМФ.

"Невозможно не присоединиться к поздравлениям и я надеюсь, что в следующий раз картинку запилят в триколоре", - написал Fighterbomber.

Отметим в апреле сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила с 73-й годовщиной со дня образования Резервное командование ВВС США изображением российского самолета Су-34.

А в сентябре 2020 года предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал фотографию с изображением российских самолетов МиГ-29 и автомата Калашникова. В октябре 2019 года конгрессмен Брайан Маст поздравил ВМС США изображением ракетного крейсера ВМФ России "Петр Великий".