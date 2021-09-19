Названы российские города, в которые стало дешевле летать

Стоимость внутренних авиарейсов в ряд российских городов сократилась на треть и более, пишет RT со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Так, почти в два раза подешевели в этом году авиаперелеты в Липецк - до 5,2 тысячи рублей, ранее их стоимость составляла 9 тысяч рублей. С 9 тысяч рублей до 6 тысяч рублей сократилась цена билетов на самолет в аэропорт Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа и с 5,5 тысячи до 4,2 тысячи рублей в российский город Брянск.

Подешевели авиабилеты в Барнаул - с 10,3 тысячи рублей до 7,9 тысячи рублей в одну сторону, на 15-19% сократились средние чеки за перелет в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. До 14% снизился средний чек на авиаперелет в Архангельск, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград, до 9% - в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.

По словам руководителя направления "Авиабилеты" Туту.ру Ольги Епихиной, скорее всего в ряд городов авиакомпании увеличили число рейсов, и это привело к коррекции цены. В рейтинг городов, куда летать стало дешевле, попали даже курортные Сочи и Анапа.

В рамках исследования анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.