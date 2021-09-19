Нескучные выборы: коты-наблюдатели и парусник для голосования

Кстати, о енотах. Зверька, которого семь минут ловили на избирательном участке, решил сделать своим живым символом Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Обещают выпустить футболки и значки.

В Кировской области к наблюдению за выборами привлекли дрессированных котов. Они не отлучаются от урны для голосования, так что никаких фокусов с ней не допустят!

Не перестает удивлять и Рязань, где, как известно, даже грибы с глазами. В субботу на избирательном участке в городе заметили Гарри Поттера, а в воскресенье пришел голосовать сам профессор Дамблдор. Также на один из рязанских участков пришлепал настоящий водолаз при полном снаряжении - в оранжевом гидрокостюме и синих ластах. А наблюдатель на УИК № 872 нарядился в костюм тигра.

В Альметьевске актриса уличного театра "Легкие крылья" Камилла Чердакова воспользовалась перерывом на репетиции и не стала выходить из образа даже на участке. "Я считаю, что важно участвовать в выборах. Мы выбираем страну, в которой мы живем. И очень важно быть в позиции гражданина", - рассказала Камилла.

Тоже в костюме, но уже не в актерском, а в народном, явилась голосовать руководитель чувашского национального центра в Иркутске Вероника Тимофеева. Она пояснила, что сделала это для того, чтобы напомнить, как важно сохранять свой язык, культуру, традиции и обряды, особенно если живешь в другом регионе.

Герой из вселенной комиксов "Марвел" Локи спустился прямиком из Асгарда в Дивногорск. К золотому рогатому шлему и черной мантии добавился новый предмет - медицинская маска, куда без нее!

Где-то необычны и сами избирательные участки. Например, один из УИКов в Растущем, что в Свердловской области, организовали прямо на "старинном корабле". Парусник когда-то рекламировал соседний коттеджный поселок, а теперь пригодился совсем в другой роли.