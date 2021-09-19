Пять способов победить "масложор" двигателя без капитального ремонта

Ситуация, когда двигатель начинает подъедать масло, нередка даже на новых автомобилях. Многие владельцы жалуются, что их годовалые и двухгодовалые машины требуют долива масла практически на половине межсервисного интервала, то есть примерно на 5 тысяч км, а случается, что владелец подливает смазочный материал даже чаще. С чем связан такой масляный аппетит на новых двигателях? Как вариант - с неправильно проведенной обкаткой. Еще одной частой причиной является неправильный подбор моторного масла, а именно несоответствие по вязкости и несоблюдение допусков в целом. На не новых машинах причины перерасхода смазки, как правило, другие - от неправильной работы системы вентиляции картера до изношенных трущихся деталей. Как бы то ни было, со многими случаями "масложора" можно справиться, не прибегая к капитальному ремонту силового агрегата.

Ликвидируем утечку

Обычно течи масла наблюдаются на автомобилях, пробежавших порядка 150 тыс. км, однако случается, что двигатель начинает "потеть" и на новых автомобилях из-за бракованных или некорректно установленных уплотнительных деталей.

Соответственно ваша задача - обнаружить локации подтеканий. Отметим, что наиболее часто герметичность теряют уплотнения коленчатого вала - передний и задний сальники. Нередки случаи также, когда теряют герметичность сальники распределительных валов. Наконец, пропускать масло может пробка для слива масла или масляный фильтр.

Чаще всего проблема решается малой кровью - заменой прокладок и сальников. Но если мотор турбированный, могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора. Масло в этом случае рискует попасть в систему впуска и загрязнить поршневую часть, а также в систему выпуска, и тогда под угрозой окажется каталитический нейтрализатор.

Заливаем более вязкое масло

Данное решение - полумера, однако в ряде случаев, в особенности когда автомобиль не новый, и необходимо максимально продлить ему жизнь, не прибегая к капремонту, вполне действенное. Радикально повышать вязкость при этом не стоит.

Скажем, если ранее использовались масла 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать лубрикант со значением 5W-40. Практически сразу после замены масла вы почувствуете разницу в масляном аппетите мотора.

Однако платой за такое решение может стать ухудшение пусковых качеств двигателя, особенно при сильных морозах зимой. Кроме того, проблему может решить переход с синтетического масла на полусинтетику и даже минералку. Нужно лишь убедиться, что такие смазочные материалы соответствуют допускам автопроизводителя.

Меняем маслосъемные колпачки

Достаточно частый случай - когда со временем изнашиваюся и начинают пропускать масло маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Причинами износа может стать перепад температур (например, после перегрева мотора), либо моторное масло, несовместимое с резиновыми элементами конструкции.

Здесь все зависит от конструкции вашего мотора. В ряде случаев эти детали можно заменить, не снимая головку блока цилиндров, поэтому на таком ремонте вы точно не разоритесь. Однако нередко требуется демонтаж распредвалов, что сопровождается разборкой передней части двигателя, обычно нужно также снимать головки блока цилиндров. Однако затраты на такие мероприятия все равно не сопоставимы по цене с капремонтом. Расход же масла от такой процедуры может сократиться в несколько раз.

Налаживаем вентиляцию картера

Система вентиляции картера призвана отводить газы, прорывающиеся во впускной тракт сквозь уплотнение поршень-цилиндр. Однако вместе с картерными газами во впускной коллектор поступают также и мельчайшие частички масла.

Когда двигатель здоров, с этим замасливанием справляется маслоотделитель. Однако если он сильно загрязнен, то уже не выполняет свою функцию в полной мере. Клапан системы вентиляции картера перестает нормально регулировать давление, и смазку выдавливает через сальники и прокладки. Просочившееся масло нередко залепляет впускные клапаны и образует нагар в цилиндрах. Отсюда вывод: необходимо чистить систему через каждые примерно 60 000 км пробега и регулярно проверять ее состояние.

Проводим раскоксовку

Еще одна частая причина "масложора", особенно на не новых машинах, - закоксовавшиеся маслосъемные кольца. Здесь на помощь придут чистящие присадки, которые вполне могут избавить детали двигателя от отложений.

И, кстати, в состав присадкок, призванных победить утечку масла, помимо чистящих элементов входят компоненты-загустители, а также вещества, повышающие эластичность резиновых уплотнителей. Иными словами, в данном случае борьба с "масложором" идет сразу на нескольких фронтах.

В ряде случаев может помочь также и езда по трассе на повышенных оборотах мотора, с включением пониженной передачи. Удерживая обороты двигателя около часа на отметке примерно 4000 об/мин, вы реализуете мягкий вариант раскоксовки. Трущиеся детали мотора, равно как свечи зажигания, как минимум частично очистятся от отложений.