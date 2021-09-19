Пушков прокомментировал серьезный кризис в отношениях США и Франции

Франция не ожидала, что Австралия так поступит с ней. Париж открыл для себя что-то новое. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавние события.

Напомним, Канберра разорвала заключенный с Францией контракт на строительство подводных лодок и объявила о создании нового военного блока, в который, помимо Австралии, войдут Великобритания и США. Альянс назвали AUKUS.

В МИД Франции заявили о серьезном кризисе в отношениях между Парижем, США и Австралией. "Впервые в истории мы отзываем нашего посла для консультаций", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

Тем временем Пушков обращает внимание на интересную деталь: когда президентом США стал демократ Джо Байден, многие европейские политики надеялись, что он будет вести себя иначе, чем его предшественник Дональд Трамп. В Париже думали, что трансатлантические отношения вернутся в старые добрые времена.

"Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире", - написал сенатор в своем Telegram-канале.