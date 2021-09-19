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19.09.2021 13:41
Рубрика: Общество

Ярославских школьников сводили на экскурсию на избирательный участок

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области
Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Для старшеклассников Ивняковской средней школы Ярославского района устроили экскурсию на избирательный участок № 2309, расположенный в здании ФОКа поселка Ивняки.

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Познакомил ребят с особенностями организации современного выборного процесса председатель территориальной избирательной комиссии Ярославского района Сергей Лапотников, рассказали в региональном избиркоме. Речь шла о том, как в РФ организованы выборы в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе президента России, депутатов нижней палаты парламента, представительной и исполнительной власти в регионах, а также в структуры местного самоуправления района, городских и сельских поселений.

Школьники узнали, что Ярославская область вошла в число семи регионов России, где организовано электронное голосование, увидели информационные стенды со сведениями о партиях и кандидатах, рассмотрели избирательные бюллетени, узнали об их содержании и способах защиты. Ребятам показали кабинки для тайного голосования и рассказали, как организовано выездное голосование, продемонстрировали опечатанную по всем правилам прозрачную урну для бюллетеней.

При этом участвовавший в экскурсии преподаватель Петр Белозеров наглядно показал своим ученикам, как все это работает на практике, отдав свой голос именно на этом участке, где он зарегистрирован как избиратель.

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