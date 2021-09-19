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19.09.2021 21:09
Рубрика: Власть

Итоговая явка на онлайн-голосование в регионах ЦФО превысила 90%

Текст: Галина Мисливская

Шесть регионов, проводившие дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, показали высокую явку: в пяти из них активность онлайн-избирателей превысила 90%.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Явка на выборах в Госдуму по России превысила 45% к 18 часам

Согласно информации, размещенной на портале ДЭГ, в Курской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали 93,83% избирателей, в Мурманской - 93,5%, в Нижегородской - 91,7%. В Ростовской области по партийным спискам проголосовали 92,01% избирателей, а по одномандатным округам - 90,06%. В Ярославской области эти цифры составили соответственно 94,47% и 94, 74%.

Немного отстал по явке Севастополь: по партийным спискам здесь проголосовали 89,64% онлайн-избирателей, по одномандатным округам - 89,68% участников ДЭГ.

Всего в этих регионах на электронное голосование записалось порядка 635 тысяч человек.

Также ДЭГ проводила Москва, онлайн-явка в столице составила 96,5%.

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