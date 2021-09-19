Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье провел чин освящения воссозданного после разрушения в 1932 году Александро-Невского собора в Волгограде. Открытие храма совпало с 800-летием со дня рождения князя Александра Невского, широко отмечаемого в России.

После освящения собора и малого крестного хода вокруг храма предстоятель Русской православной церкви провел божественную литургию. Он вручил воссозданному храму подарок - икону с образом святого князя Александра Невского. По словам патриарха, этот образ был создан задолго до революции, а в последнее время висел у него в келии.

На проповеди после освещения храма патриарх Кирилл, обращаясь к его прихожанам, говорил о том, что многие современники находятся под давлением мнимых страхов. Он заметил, что люди не должны никого стесняться. "Мы должны открыто исповедовать свою веру, как это делает, кстати, и глава государства, и многие выдающиеся сыны Отечества", - заключил патриарх Кирилл.

Александро-Невский собор был возведен в Царицыне (ныне - Волгоград) в 1916 году в честь спасения императора Александра III во время крушения царского поезда в октябре 1888 года. Церковь была взорвана в советское время в 1932 году. Первый камень в основание восстанавливаемого храма был заложен в 2016 году, и спустя пять лет его строительство завершилось.