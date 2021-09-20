Австралия: Разрыв контракта с Францией отвечает национальным интересам

Расторжение заключенного в 2016 году с Францией соглашения о строительстве дизельных подводных лодок отвечает национальным интересам Австралии, которые превыше всего. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, добавив, что понимает огорчение и разочарование второй стороны.

По словам Моррисона, интересам его страны лучше всего отвечает трехстороннее партнерство, сформированное с США и Великобританией, пишет ТАСС. Премьер-министр добавил, что у него всегда были опасения, что заказанных у Франции субмарин будет недостаточно для защиты суверенных интересов страны. "Австралия, как и любая суверенная нация, должна принимать решения, отвечающие интересам национальной обороны, и это то, что мы сделали в существующих обстоятельствах", - заключил глава австралийского правительства.

Напомним, на прошлой неделе Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В его рамках Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить не менее восьми атомных подводных лодок. В результате Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией. В Париже это решение назвали ударом в спину. МИД Франции заявил о намерении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии.

Разорвав с Францией контракт по подлодкам, Австралия поставила под сомнение доверие не только Парижа, но и всей Европы, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон. "Я не знаю, как мы теперь можем доверять нашим австралийским партнерам. И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы", - цитирует Бона телеканал France24.