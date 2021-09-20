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20.09.2021 07:28
Рубрика: В мире

Джонсон намерен наладить отношения с Францией после скандала

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что собирается наладить отношения с Францией, которые серьезно ухудшились после недавнего скандала, связанного с созданием альянса AUKUS.

Фото: iStock
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"Наша любовь к Франции неискоренима",- сказал политик, а потом добавил, что Лондон и Париж проводят совместные военные операции в Мали и в странах Балтии, работают над программой ядерных испытаний.

"Мы очень, очень гордимся нашими отношениями с Францией", - цитирует Джонсона агентство Bloomberg.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового альянса в сфере обороны и безопасности, назвав его AUKUS, после чего Канберра отказалась покупать подводные лодки у Франции, выбрав в качестве поставщика субмарин Соединенные Штаты.

Париж обиделся и отозвал для консультаций своих послов в Австралии и США. Также в Елисейском дворце заявили, что британские власти проводят "политику постоянного оппортунизма". На фоне скандала министры обороны Великобритании и Франции отменили запланированную на ближайшее время встречу в Лондоне.

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