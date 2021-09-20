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20.09.2021 12:29
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил, когда снизятся цены на гречку

Текст: Татьяна Карабут

Сезонное снижение цен на гречку может начаться в конце сентября - начале октября, когда гречка будет произведена из зерна нового урожая, считает заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

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В Минсельхозе оценили, ждать ли нам дефицита гречки и других круп

"Сезонное снижение цен не исключено, но многое будет зависеть от количественных и качественных параметров нового урожая", - уточнила она. По ее мнению, из-за неблагоприятной погоды в отдельных районах Алтайского края (где выращивается больше половины всей гречихи в стране) могут возникнуть проблемы с качеством урожая.

Сейчас на региональных крупозаводах массовое производство гречневой крупы из гречихи нового урожая не началось, однако стартует в ближайшее время. Соответственно, высокие цены производителей и опта на эту крупу в первые две декады сентября формировались в связи с небольшими остатками крупы из зерна урожая прошлого года, считает эксперт. Как следует из данных ИКАР, цены у производителей растут примерно с начала августа, когда они были на уровне 59,2 тысячи рублей за тонну с НДС (в опте - 66,9 тысячи рублей за тонну). На 20 сентября они составляют около 64,4 тысячи рублей за тонну (в опте - 70,3 тысячи рублей за тонну).

Ранее РБК подсчитал, что этим летом розничные цены на гречку впервые за 10 лет превысили 100 рублей за кг. При этом крупа стоила больше, чем весной прошлого года, когда россияне скупали ее накануне локдауна. В числе причин назывались исчерпание запасов, а также открытый экспорт гречихи. Запрет на вывоз гречихи и крупы из нее действовал до 31 августа. Минсельхоз не исключал, что продлит его. Но на данный момент такого решения нет.

В Минсельхозе заверили, что запрет на экспорт гречки и гречихи позволил сохранить нужный объем крупы внутри страны и избежать резких ценовых колебаний. Ирина Глазунова говорит, что, несмотря на открытие экспорта гречихи и гречки, он пока незначителен по той же причине - в связи с низкими остатками на начало текущего крупяного сезона.

В Минсельхозе заверили, что дефицит гречки в стране исключен - запасов достаточно. А в этом году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тысячи га. По состоянию на 16 сентября убрано около 30% площадей.

"Объемы производства культуры покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка", - отметили в Минсельхозе.

По оценке ИКАР, в этом году в России будет собрано около 850-900 тысяч тонн гречихи. В прошлом году в России собрали 892 тысячи тонн против 786 тысяч тонн в 2019 году. При этом потребление гречки в России оценивается на уровне 400 тысяч тонн.

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