Франция намерена заблокировать переговоры ЕС с Австралией о свободной торговле

В минувшую пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил также, что послы республики в США и Австралии отозваны в Париж для консультаций.

Как заявил Бон, "сдержать слово - это условие доверия между демократическими странами и союзниками... Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло, со страной, которой мы больше не доверяем".

Ранее Франция уже доказала, что способна влиять на переговоры Евросоюза, хотя теоретически Брюссель имеет право сам вести их от имени членов Евросоюза. Так, в 2016 году тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом были торпедированы переговоры о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве с Вашингтоном, а нынешний президент республики Эмманюэль Макрон выступил против соглашения ЕС со странами Южной Америки.

Для давления на переговоры ЕС - Австралия у Парижа есть инструменты - без французской поддержки Брюссель не в состоянии предоставить преференции по доступу на рынок для австралийских производителей говядины и молочных продуктов, а это главное для Канберры в сделке с ЕС.

Также оказалось, что соглашение Канберры с Лондоном и Вашингтоном задело интересы Германии. Председатель комитета по международной торговле Европарламента Герман Бернд Ланге заявил, что это соглашение ударило по интересам немецких компаний, в частности Atlas Elektronik, которая является частью Thyssen Krupp Marine.

По словам Ланге, ЕС в ответ должен расширить свою стратегическую автономию и определить собственные экономические, политические и другие интересы.