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20.09.2021 10:23
Рубрика: В мире

Франция намерена заблокировать переговоры ЕС с Австралией о свободной торговле

Текст: Константин Волков
Министр по делам Европы и госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что Европа вряд ли сможет продолжать переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как Канберра отказалась от поставок французских дизель-электрических подлодок, а вместо этого заключила контракт с Великобританией и США о приобретении атомных субмарин, сообщает журнал Politico.
Фото: diplomatie.gouv.fr Фото: diplomatie.gouv.fr
Фото: diplomatie.gouv.fr

В минувшую пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил также, что послы республики в США и Австралии отозваны в Париж для консультаций.

Фото: AFP/Rohan THOMSON
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Как заявил Бон, "сдержать слово - это условие доверия между демократическими странами и союзниками... Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло, со страной, которой мы больше не доверяем".

Ранее Франция уже доказала, что способна влиять на переговоры Евросоюза, хотя теоретически Брюссель имеет право сам вести их от имени членов Евросоюза. Так, в 2016 году тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом были торпедированы переговоры о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве с Вашингтоном, а нынешний президент республики Эмманюэль Макрон выступил против соглашения ЕС со странами Южной Америки.

Для давления на переговоры ЕС - Австралия у Парижа есть инструменты - без французской поддержки Брюссель не в состоянии предоставить преференции по доступу на рынок для австралийских производителей говядины и молочных продуктов, а это главное для Канберры в сделке с ЕС.

Фото: GERARD JULIEN / AFP
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Также оказалось, что соглашение Канберры с Лондоном и Вашингтоном задело интересы Германии. Председатель комитета по международной торговле Европарламента Герман Бернд Ланге заявил, что это соглашение ударило по интересам немецких компаний, в частности Atlas Elektronik, которая является частью Thyssen Krupp Marine.

По словам Ланге, ЕС в ответ должен расширить свою стратегическую автономию и определить собственные экономические, политические и другие интересы.

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