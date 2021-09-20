Крис Рок заболел коронавирусом

56-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Джулиус "Крис" Рок III заразился коронавирусом, о чем оповестил поклонников через Twitter.

"Привет, ребята. Только что узнал, что у меня COVID-19, и, поверьте, вы не хотите ничего подобного", написало комик. Призвав подписчиков вакцинироваться.

При этом стоит отметить: в мае Крис рассказал на телешоу, что привился дважды, получив вакцину от Johnson & Johnson.

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated. — Chris Rock (@chrisrock) September 19, 2021

Крис Рок родился в 1965 году в Южной Каролине. Начинал как стендапер, достигнув в этом деле больших вершин.

На экранах - с 1985-го: "Догма", второй "Полицейский с Беверли-Хиллз - 2", "Полиция Майами: отдел нравов", "Смертельное оружие 4", "Все ненавидят Криса", "Фарго", "Пила: Спираль".

В 2016-м артист был ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар".