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Крис Рок заболел коронавирусом

Новости
    20.09.2021, 13:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

56-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Джулиус "Крис" Рок III заразился коронавирусом, о чем оповестил поклонников через Twitter.

"Привет, ребята. Только что узнал, что у меня COVID-19, и, поверьте, вы не хотите ничего подобного", написало комик. Призвав подписчиков вакцинироваться.

При этом стоит отметить: в мае Крис рассказал на телешоу, что привился дважды, получив вакцину от Johnson & Johnson.

Крис Рок родился в 1965 году в Южной Каролине. Начинал как стендапер, достигнув в этом деле больших вершин.

На экранах - с 1985-го: "Догма", второй "Полицейский с Беверли-Хиллз - 2", "Полиция Майами: отдел нравов", "Смертельное оружие 4", "Все ненавидят Криса", "Фарго", "Пила: Спираль".

В 2016-м артист был ведущим 88-й церемонии вручения премии "Оскар".

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