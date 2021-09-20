Памфилова назвала "уткой" сообщения о переносе подведения итогов выборов

Данные о якобы имеющихся планах переноса подведения итогов голосования на выборах в Госдуму являются "уткой". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что результаты выборов будут подсчитаны в ближайшее время, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 20 сентября президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы обсудить прошедшие в России выборы в Госдуму и другие избирательные кампании.

Выборы в восьмой созыв Госдумы проходили три дня - 17, 18 и 19 сентября. В думских выборах участвовали 14 партий: КПРФ, "Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", "Партия роста", "Российская партия свободы и справедливости", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Именно в таком порядке они находились в бюллетенях.

Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов и 39 законодательных собраний субъектов Федерации. Одна из особенностей этих выборов - широкое - сразу в семи субъектах РФ - использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое охватило более 2,5 млн человек.

В ЦИК заявили, что парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.