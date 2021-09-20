Для координации следствия в Пермь прибыл заместитель Генпрокурора РФ

В Пермь прилетел заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. Он прибыл для координации действий правоохранительных органов и органов государственной власти при расследовании нападения на пермский университет.

Напомним, что в понедельник 20 сентября студент университета открыл огонь из ружья по студентам в кампусе. При этом пострадали 28 человек, шестеро погибли. Остановили преступника сотрудники ГИБДД, которые первые прибыли на место. При задержании нападавший был ранен, сейчас он находится в больнице.

На месте преступления идут оперативно-следственные мероприятия. Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.