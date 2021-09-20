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20.09.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Глава МВД наградит полицейских, задержавших стрелявшего в Перми

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров. Фото: пресс-служба МВД РФ Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров. Фото: пресс-служба МВД РФ
Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров. Фото: пресс-служба МВД РФ

Глава МВД Владимир Колокольцев представит к наградам сотрудников ДПС, которые обезвредили студента, устроившего стрельбу в университете Перми. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Напомним, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) первокурсник, вооружившись помповым ружьем 12 калибра и облачившись в бронежилет и каску, крупной картечью расстрелял студентов и преподавателей вуза. Остановили преступника сотрудники ГИБДД, которые первые прибыли на место.

По словам очевидца происшествия, преступник попал в кампус и направился к корпусу № 6, в котором располагается химический факультет. На крыльце здания его остановил охранник, в которого преступник выстрелил без предупреждения. Раненый охранник пытался скрыться в вестибюле корпуса, но преступник последовал за ним. Добив охранника, он начал стрелять по студентам и преподавателям вуза.

О нападении было сообщено в правоохранительные органы. Ближе всего к кампусу ПГНИУ оказался опорный пункт ГИБДД. Офицеры полиции в считанные минуты прибыли на место и вступили в бой с преступником, который уже прошел из корпуса № 6 в корпус № 8, где располагаются геологический и географический факультеты Пермского университета, убив при этом несколько студентов.

Остановил преступника младший лейтенант полиции Константин Калинин. В помещении ПГНИУ он заметил вооруженного мужчину, потребовал бросить оружие, на что злоумышленник открыл огонь. Ответным выстрелом офицер полиции ранил нападавшего, после чего тот упал. Полицейский убрал оружие мужчины, зафиксировал его положение, после чего начал оказывать ему помощь. Его напарник - старший лейтенант полиции Владимир Макаров - в этот момент обеспечивал эвакуацию студентов и учителей.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, обезвредившего нападавшего в вузе, планируется представить к государственной награде. По словам Ирины Волк, министр МВД принял решение внести президенту России представление о награждении сотрудников. В ведомстве отметили, что Калинин и Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно, что позволило остановить нападавшего и не допустить новых жертв.

По данным Следственного комитета РФ, в результате вооруженного нападения на ПГНИУ погибли шесть человек, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

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