СК опубликовал видео из здания университета в Перми

Следственный комитет России опубликовал видеозапись из здания Пермского государственного национального исследовательского университета, где один из студентов в понедельник открыл стрельбу по людям. На нем запечатлено, как криминалисты и следователи собирают отстрелянные гильзы, фиксируют другие доказательства совершенного преступления. Следы крови на видео заретушированы.

Преступление произошло в понедельник утром. Один из первокурсников пришел в вуз с ружьем. Он начал палить по всем, кто попадался ему на глаза. Погибли, по последним данным СК, восемь человек, еще 28 пострадали. Злоумышленник был тяжело ранен, информация о его гибели не подтверждается. При этом в СК России не исключают, что число пострадавших может увеличиться.