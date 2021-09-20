Названы регионы-лидеры России по росту потребительского спроса

Потребительский спрос почти во всех российских регионах в первом полугодии 2021 года демонстрирует уверенный рост. По итогам января-июля этого года он в среднем вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Отмечается, что для оценки ситуации в данной сфере эксперты рассчитали динамику потребительского спроса в российских регионах, а затем на основе этих данных составили рейтинг субъектов РФ. В рамках исследования оценивали оборот розничной торговли, объем платных услуг населения и расходы на кафе и рестораны.

Первое место занял Краснодарский край, где за первые семь месяцев 2021 года спрос вырос на 22%. Далее идут Адыгея (+21,9%), Кабардино-Балкария (+20,8%), Северная Осетия (+20,7%) и Санкт-Петербург (+19,5%). В первую десятку также вошли Брянская область, Приморский край, Московская область, Республика Саха (Якутия) и Москва. Замыкают рейтинг Томская область, Ненецкий автономный округ и Мурманская область.

Ранее сообщалось, что оптимальной для комфортной жизни большинство россиян считают зарплату в размере 50-70 тысяч рублей. Так ответили почти 39% опрошенных. А вот каждый четвертый назвал сумму в размере 80-100 тысяч рублей. О зарплате в размере 120-150 тысяч мечтают почтит 17% россиян, еще 11% хотят получать более 150 тысяч в месяц, а 9% рассказали, что им для полного счастья необходимо не менее 200 тысяч рублей в месяц.