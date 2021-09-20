Полет упавшего в Югре гидросамолета не был согласован

Продолжается расследование авиакатастрофы в Югре, на прошлой неделе в заболоченной местности рухнул гидросамолет с супругами на борту. Как рассказал сегодня агентству РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительной информации , уведомление о вылете в органы Единой системы организации воздушного движения не поступало.

Напомним, днем 16 сентября гидросамолет "Белый ястреб" совершил жесткую посадку примерно в 90 километрах от Советского близ озера Глубокое. Воздушное судно получило сильные повреждения и на полтора метра погрузилось в почву. Несмотря на это, 19 сентября тела пилота и его жены нашли, а гидросамолет подняли из болота.

Возбуждено уголовное дело. "В рамках расследования будут проверены все версии, в том числе - о техническом состоянии самолета и действиях пилота", - подчеркнули в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.