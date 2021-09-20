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20.09.2021 15:34
Рубрика: Происшествия

Суд отменил УДО уральского фотографа Лошагина, убившего жену

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд рассмотрел сегодня возможность условно-досрочного освобождения фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство своей супруги в 2013 году. Ему осталось сидеть два года четыре месяца и 29 дней.

Суд отказался смягчить приговор уральскому фотографу Лошагину

Суд постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от третьего августа отменил. Дело будет передано на новое разбирательство в тот же суд первой инстанции, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Ранее райсуд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. Прокуратура, однако, попросила вышестоящую инстанцию отменить это постановление. В ведомстве подчеркнули, что не были учтены все обстоятельства, которые могли повлиять на выводы суда. В частности, в прокуратуре высказали сомнение в том, что фигурант не представляет опасности для общества (несмотря на положительную в целом характеристику от администрации колонии).

Напомним, в 2013 году почти полностью уничтоженные огнем останки модели нашли за пределами Екатеринбурга у трассы. Следствие выяснило, что во время пьяной ссоры fashion-фотограф свернул девушке шею, после чего вывез тело за город. Защита настаивала: в деле много неясностей, а результаты некоторых экспертиз сомнительны (в частности, невозможно установить точное время смерти). После долгого разбирательства мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима.

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