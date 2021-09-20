"Росгеология" оценила, на сколько хватит запасов нефти и газа в России

Запасов газа в России хватит на 70 лет добычи, нефти - на 30 лет добычи с учетом текущих темпов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию "Росгеологии"​​​.

"За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются", - говорится в документе.

Что касается других ресурсов, то, по оценкам ведомства, алмазов и цинка хватит на 20 лет добычи, золота и свинца - на 10 лет, хрома - менее чем на пять лет.

Ранее врио главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 20-21 год. При этом, по словам чиновника, прогноз может пересматриваться в зависимости от развития технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

В свою очередь глава Минприроды Александр Козлов отмечал, что обеспеченность России нефтью при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года.