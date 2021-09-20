СМИ: Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В интервью "Известиям" он отметил, что из 12 тысяч обращений граждан освобождение от долгов по упрощенной схеме одобрено в 5 тысячах случаев.

Торосов добавил, что в ближайшее время заявление о банкротстве россияне смогут подать через портал "Госуслуги". Сейчас это можно сделать через МФЦ.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Минфин предложил изменить процедуру банкротства россиян. Предлагаемые нововведения направлены на переход от так называемого негативного сценария банкротства (признание гражданина банкротом, распродажа имущества и списание долгов) к восстановительному, то есть реабилитационному, позволяющему гражданину преодолеть кризисную ситуацию и восстановить платежеспособность, реструктуризировав задолженность.

Между тем

Рост числа личных банкротств продолжает ускоряться: в первой половине года суды признали банкротами 88 тысяч граждан, что в 2,1 раза больше, чем в январе - июне 2020 года. Тогда, в свою очередь, этот показатель вырос в 1,5 раза к тому же периоду предыдущего года. Подробнее читайте в материале "РГ" по ссылке.