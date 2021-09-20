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20.09.2021 05:11
Рубрика: Власть

В ЦИК подсчитали более 50% бюллетеней на выборах в Госдуму

"Единая Россия" набирает 46,17% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам по результатам обработки 50,69% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. У КПРФ - 21,36%, у ЛДПР - 8,07%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,62%, "Новые люди" - 5,96%.

После обработки 50,81% протоколов кандидаты от "Единой России" побеждают в 194 одномандатных округах из 225. Представители КПРФ лидируют в 16 округах, кандидаты "Справедливой России - За правду" - в семи округах, в трех - самовыдвиженцы, еще в пяти - по одному кандидату от ЛДПР, "Яблока", "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В штабе "Единой России" подвели итоги парламентской кампании

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Участвовали 14 партий. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов и 39 законодательных собраний субъектов РФ.

Уже отмечалось, что эти парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан.

Данные о якобы имеющихся планах переноса подведения итогов голосования на выборах в Госдуму являются "уткой". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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