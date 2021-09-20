В Минске собираются издать энциклопедию Якуба Коласа

Опыт издания персональных энциклопедий на постсоветском пространстве небольшой. В конце 1980-х - начале 1990-х годов в Москве была проделана работа, чтобы выпустить энциклопедический том, посвященный творчеству Михаила Лермонтова. В 1986 году в Минске появился однотомный персональный энциклопедический справочник "Янка Купала".

В последующие десятилетия минские специалисты выпустили том "Максим Богданович", издали трехтомную персональную энциклопедию "Янка Купала". В "Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки" увидел свет том "Владимир Короткевич". По прогнозам специалистов, следующей персональной энциклопедией станет издание "Якуб Колас".

Творчество народного поэта Беларуси составляет целую эпоху в истории мировой литературы. Его по праву считают основателем национальной белорусской прозы, его перу принадлежат поэтические шедевры - "Новая земля" и "Сымон-музыкант". Колас дал миру белорусское письменное слово, воспел белорусский народ.

Якуб Колас (его настоящее имя - Константин Мицкевич) родился 3 ноября 1882 года под Столбцами в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича и домохозяйки Анны Лесик. В 1915 году семья эвакуировалась в Подмосковье, где поэт работал учителем в Дмитровском уезде. В этом же году мобилизован в армию. Окончил Александровское военное училище и служил в запасном полку в Перми. В звании подпоручика летом 1917 года был отправлен на Румынский фронт. После демобилизации работал учителем в городе Обоянь.

В мае 1921 года переехал в Минск, занимался творческой и научной деятельностью. Якуб Колас был учителем белорусского языка в начальной школе и техникуме, в 1923-1926 годах преподавал в БГУ. В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации в Москве и области, а также в Ташкенте. В 1944 году вернулся в Минск.

Произведения Якуба Коласа переведены на многие языки мира, по мотивам его рассказов, повестей, поэм, трилогии "На распутье" созданы пьесы и полнометражные художественные фильмы, оперы. Член Союза писателей СССР Якуб Колас награжден пятью орденами Ленина.

На страницах энциклопедии найдется место для рассказов не только о Москве и Санкт-Петербурге, но и о Перми, Курске, Обояни, где с семьей белорусский писатель провел несколько лет. Будет рассказано о Михаиле Исаковском, переводчике колосовской поэмы "Сымон-музыкант", об Александре Твардовском, который признавал влияние Коласа на свое творчество. Энциклопедия расскажет и о "Литературной газете", где в 1935 году опубликован отрывок из легендарной повести о партизане Гражданской войны деде Талаше - "Трясина".