Главгосэкспертиза рассмотрела проекты этапов строительства трассы М-12

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Казань и выдала положительные заключения. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Проектной документацией предусмотрены этапы работ по переустройству трасс магистральных и распределительных газопроводов, а также кабельных линий связи и иных коммуникаций для подготовки территории строительства автодороги М-12 Москва -Казань" на участках 116 - 224 км во Владимирской области, 454 - 586 км в Нижегородской области и в Республике Чувашия, уточнили в госкомпании. Протяженность участка переустройства газопровода-отвода во Владимирской области - в направлении к городам Гусь-Хрустальному и Курлово - составляет 567 метров. Длина газопровода-отвода на территории Комсомольского района Чувашской Республики составляет 591,64 метра.

Трассы переустраиваемых магистральных сетей остаются в действующих коридорах. Новые участки магистральных газопроводов-отводов проложат под землей, а на переходе через проектируемую автомобильную дорогу - открытым способом под прямым углом к ее поверхности.

В ходе работ также реконструируют инженерные коммуникации, пересекающие трассы М-12 на 554,3 км. Переустройство действующих газопроводов, включая газопровод-отвод I класса "Ибреси" в Ибресинском районе Чувашии, выполнят до начала формирования насыпи автомобильной дороги и после выноса действующей кабельной линии связи.

Подготовка к строительству финансируется за счет средств федерального бюджета.

Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию на подготовку территории четвертого этапа трассы М-12. Работы прошли на участке от региональной дороги 17К-2 "Муром - М-7 "Волга" до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов. Этот проект подготовки территории под строительство трассы М-12 первым получил положительное заключение Главгосэкспертизы.