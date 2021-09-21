Юрист назвал способы получить дополнительный отпуск

Большая часть россиян в этом году свой законный отпуск уже отгуляла. Но есть способы получить еще дополнительные выходные или даже мини-отпуска.

Право на отдых закреплено в Конституции и Трудовом кодексе. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определена в 28 дней. "Ни в субъектах, ни в отдельных организациях не вправе изменять закрепленные в законе продолжительность и условия предоставления отпуска работникам, - напоминает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. - Но есть также дополнительные отпуска, предусмотренные Трудовым кодексом, а также нормативными актами, регулирующими вопросы прохождения службы в правоохранительных органах и армии".

При этом юрист отмечает, что есть совершенно законные способы, как немного продлить себе выходные дни и даже устроить небольшой отпуск. Например, взять несколько дней от ежегодного отпуска до, между или сразу после праздничных дней. "Нередко бывает так, что праздничный день выпадает, например, на вторник. Тогда суббота объявляется рабочим днем, а выходной переносится на понедельник с тем, чтобы людям было удобно и они могли построить свои планы и отдохнуть без разрыва на один рабочий день. Работник пишет заявление с просьбой предоставить ему три дня в счет отпуска и берет их в оставшиеся рабочие дни. Таким образом, у человека получается полноценная неделя отдыха - с воскресенья по воскресенье".

Кроме того можно сдать кровь и убить двух зайцев - сделать полезное дело и получить два дня отдыха. "Согласно ст. 166 ТК и с. 22 Федерального законе "О донорстве крови и ее компонентов", в день сдачи крови работник освобождается от работы, кроме того, после каждого дня сдачи крови работнику предоставляется дополнительный день отдыха, который по желанию работника также может быть присоединен к отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови. И здесь администрация обязана будет пойти навстречу работнику",- пояснил юрист.