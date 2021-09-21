На Чукотке почтили память погибших в Перми

Жители Анадыря почтили память погибших при стрельбе в пермском университете. В день траура на здании мэрии города приспустили флаги, а во дворе Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы организовали место скорби, где желающие могут возложить цветы и поставить лампады.

- Произошла ужасная трагедия, которая отозвалась по всей стране и затронула сердце каждого человека. Среди погибших в основном молодежь. Анадырь скорбит вместе с родными и близкими погибших в Перми, разделяет боль невосполнимой утраты. Пострадавшим - скорейшего выздоровления, - сказал глава города Леонид Николаев.

Он также отметил, что после случившегося важно задуматься о безопасности и усилить охрану во всех образовательных учреждения. Кроме того, необходимо строже подходить к выдаче разрешений на оружие, а при их оформлении обязательно требовать справки о психическом здоровье от государственных медицинских организаций.

Напомним, 20 сентября в пермском университете один из первокурсников открыл стрельбу из ружья по сотрудникам и студентам вуза. Шесть человек погибли, еще 28 пострадали. Сам стрелок тоже был ранен сотрудником ДПС во время задержания.