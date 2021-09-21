Студентка пермского университета рассказала подробности нападения

Первокурсница пермского университета рассказала подробности нападения на студентов. Как сообщает РИА Новости, девушка была у проходной университета, когда нападавший открыл огонь.

- Сначала мы подумали, что заводится машина, - вспоминает она. - Звуки были похожи на хлопки.

Потом хлопков стало больше, и парни, стоявшие рядом, побежали. Девушка рванула за ними. В этот момент ее что-то ударило в плечо, в результате студентку откинуло на двери.

Учащиеся побежали к восьмому корпусу университета и кричали охраннику, что на КПП стреляют. Потом первокурсница снова услышала хлопки и побежала по коридору. Вместе с каким-то мужчиной она укрылась в аудитории, где шли занятия. Там они забаррикадировали двери.

- Всем нам было очень страшно, - говорит девушка. - Но никакой паники не было, никто не истерил. В окно я видела, как у фонтана лежит мужчина. А ребята, которые закрылись на втором этаже, позвонили и сказали, что на улице ходит парень с ружьем и не надо высовываться.

После эвакуации девушку отвезли в травмпункт, у нее было ранено плечо. Вместе с ней были и другие пострадавшие, у одной студентки сломан позвоночник, у другого прострелена кисть руки, а ребята, что прыгали со второго этажа, повредили себе ноги.

Напомним, утром 20 сентября на территории университетского кампуса молодой человек с ружьем открыл огонь по студентам. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.