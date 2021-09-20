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20.09.2021 19:44
Рубрика: Происшествия

Отец устроившего стрельбу в пермском вузе рассказал о сыне

Текст: Константин Бахарев

Отец задержанного в Перми студента, который устроил стрельбу в вузе, рассказал, что тот много времени проводил за компьютером. Об этом сообщает RT.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Тимур Бекмансуров, пояснил, что живет отдельно от сына. Мужчина сейчас находится в Самаре, а сын с матерью живут в Перми.

Отец сказал, что сам находится в шоке от случившегося, он позвонил бывшей жене в Пермь, та ничего пояснить не смогла. Со слов Тимура Бекмансурова, он не знает, чем обычно занимался его сын. Он пояснил, что в ходе общения с парнем смог лишь выяснить, что тот был увлечен компьютером - часто засиживался за ним, вместо того, чтобы выйти на прогулку.

Напомним, что в понедельник 20 сентября студент первого курса устроил стрельбу в пермском университете, заранее купив ружье и взяв с собой более сотни патронов. Пострадали 28 человек, шестеро погибли. Сам нападавший ранен при задержании сотрудником ДПС и находится в больнице.

Сейчас ведется расследование преступления, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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