Видео: На Сочи обрушился залповый ливень с ураганным ветром

Новости

В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами 17:16
В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора 17:14
МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура 17:01
Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России 16:59
Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику 16:59
Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko 16:58
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ 16:53
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 16:52
В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 16:48
Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года 16:23
Путин заявил о необходимости модели развития для регионов 16:09
В Белгороде произошла утечка азотной кислоты 16:03
Лейла Адамян рассказала, можно ли делать прививку от COVID-19 беременным 15:50
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически 15:43
Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты 15:41
В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда 15:33
Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами 15:20
Путин: Российская экономика восстановилась 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 17:17
Рубрика: Общество

Видео: На Сочи обрушился залповый ливень с ураганным ветром

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи сегодня днем резко ухудшилась погода - в городе прошел мощный ливень и усилился ветер. Пасмурно было уже с утра, а к обеду небо окрасилось в свинцовый цвет и стали раздаваться раскатистые удары грома.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень

По информации пресс-службы мэрии, по прогнозам синоптиков, в ночь с 21 на 22 сентября и утром 22 сентября в Сочи местами снова ожидаются ливни с грозами.

Как сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье", на трассе А-147 Джубга - Сочи на спуске к микрорайону Дагомыс Лазаревского района из-за ухудшения погодных условий дерево упало на проезжую часть.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Как ранее писала "РГ", на Черноморское побережье Кубани обрушились сильные ливни. В Геленджике слетевшие от ветра металлические ворота травмировали ребенка. Накануне на Кубани объявили штормовое предупреждение.

При возникновении ЧП звоните по номерам телефонов "101" или "112".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов