Видео: На Сочи обрушился залповый ливень с ураганным ветром

В Сочи сегодня днем резко ухудшилась погода - в городе прошел мощный ливень и усилился ветер. Пасмурно было уже с утра, а к обеду небо окрасилось в свинцовый цвет и стали раздаваться раскатистые удары грома.

По информации пресс-службы мэрии, по прогнозам синоптиков, в ночь с 21 на 22 сентября и утром 22 сентября в Сочи местами снова ожидаются ливни с грозами.

Как сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье", на трассе А-147 Джубга - Сочи на спуске к микрорайону Дагомыс Лазаревского района из-за ухудшения погодных условий дерево упало на проезжую часть.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Как ранее писала "РГ", на Черноморское побережье Кубани обрушились сильные ливни. В Геленджике слетевшие от ветра металлические ворота травмировали ребенка. Накануне на Кубани объявили штормовое предупреждение.

При возникновении ЧП звоните по номерам телефонов "101" или "112".