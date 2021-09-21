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21.09.2021 07:33
Рубрика: Происшествия

Тюменский пожарный пойдет под суд за халатность в отношении дома престарелых

Текст: Наталья Козлова

Центральный аппарат СК объявил об окончании расследования Уголовного дела, фигурантом которого стал старший инспектор государственного пожарного надзора управления МЧС России по Тюменской области Павел Тигеев.

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Он обвиняется по статье - "халатность". В СК рассказали вот что. Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей.

- С 2019 по 2021 год он не принимал мер для того, чтобы пресечь допускавшиеся в нем нарушения требований пожарной безопасности. Все это явилось следствием недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Его халатность привела к тому, что 9 января этого года в пансионате произошел пожар, в ходе которого погибли 7 пожилых маломобильных граждан, - объяснили в ведомстве.

Дело пожарного отправлено в суд. Там уже находится и уголовное дело Ольги Вильямсон, организовавшей этот нелегальный пансионат. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества по неосторожности.

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