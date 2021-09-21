Тюменский пожарный пойдет под суд за халатность в отношении дома престарелых

Центральный аппарат СК объявил об окончании расследования Уголовного дела, фигурантом которого стал старший инспектор государственного пожарного надзора управления МЧС России по Тюменской области Павел Тигеев.

Он обвиняется по статье - "халатность". В СК рассказали вот что. Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей.

- С 2019 по 2021 год он не принимал мер для того, чтобы пресечь допускавшиеся в нем нарушения требований пожарной безопасности. Все это явилось следствием недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Его халатность привела к тому, что 9 января этого года в пансионате произошел пожар, в ходе которого погибли 7 пожилых маломобильных граждан, - объяснили в ведомстве.

Дело пожарного отправлено в суд. Там уже находится и уголовное дело Ольги Вильямсон, организовавшей этот нелегальный пансионат. Она обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества по неосторожности.