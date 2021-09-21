Спасение автопрома: в Австрии открыли завод микросхем

В австрийском городе Филлахе запустили завод, который позволит помочь нейтрализовать возникший в автомобильной отрасли дефицит микросхем.

Как сообщает Automotive News Europe, производство расширила немецкая компания Infineon Technologies, являющаяся одним из основных поставщиков автомобильной промышленности. Внимание чиновников Евросоюза к запуску предприятия обусловлено кризисом, существующим в цепочке поставок полупроводников. Из-за этого большинство ведущих автопроизводителей вынуждены простаивать.

О мощностях завода не сообщается, отмечается лишь, что в связке с существующим производством в Дрездене он может приносить до двух миллиардов евро дохода в год. Infineon Technologies расширила производство после того, как столкнулась с проблемами по выполнению своих обязательств из-за выхода из строя после шторма завода в США, а также в Малайзии, где работа приостанавливалась во время пандемии.

Вместе с тем, гендиректор компании Райнхард Плосс заявил, что новый завод не позволит преодолеть кризисную ситуацию с полупроводниками быстро, на это потребуется немало времени. По его словам, также ожидается значительный рост цен на кремниевые чипы, так как необходимо покрыть затраты на инвестиции, а отчасти из-за того, что автопроизводители "сами готовы платить астрономическую цену".