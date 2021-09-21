В Chevrolet объяснили, почему горят электрокары Bolt

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что концерн General Motors призвал владельцев хэтчбеков Chevrolet Bolt парковаться на расстоянии минимум 15 метров от других машин и строений. Дело в пожарах, которые произошли из-за этих электрокаров.

Теперь в Chevrolet объяснили, что не так с их машинами. В компании отметили, что причиной были неполадки в аккумуляторных батареях LG, однако добавили, что для возникновения возгорания требовалось сочетание сразу двух редко встречающихся производственных дефектов - порванный анод и смятый полимерный сепаратор, расположенный между анодом и катодом.

На данный момент известно о 13 случаях возгорания. В течение следующих 60 дней автодилерам и владельцам электрокаров предоставят доступ к обновлению программного обеспечения, которое позволит выявить наличие дефекта в аккумуляторах. На Bolt бесплатно заменят батареи и предоставят на них восьмилетнюю гарантию.

Ранее GM посоветовал не заряжать Bolt выше уровня 90 процентов и избегать разряда ниже запаса хода на 112 километров.

В первой половине 2021 года в США было реализовано 20 288 экземпляров Chevrolet Bolt. Электромобиль появился в линейке бренда в 2016 году, последнее обновление модели произошло в начале этого года.

У Bolt 204-сильный электромотор расположен на передней оси (максимальный крутящий момент - 360 Нм). Емкость аккумулятора составляет 65 кВт*ч, без подзарядки хэтчбек может проехать до 416 км, а запас хода кроссовера составляет 402 км (расчет по циклу EPA).

Фото: Пресс-служба Chevrolet.