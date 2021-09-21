Зачем летят в космос актеры, режиссеры и миллиардеры

В сентябре на орбите одновременно находилось 14 человек: два космонавта и пять астронавтов, три тайконавта, а еще профессор, врач, инженер и бизнесмен-миллиардер. Профессионалы и "любители". Космосу сегодня нужны не только чистые спецы? Недаром Королев так хотел, чтобы на орбите побывал журналист Ярослав Голованов...

А 5 октября - уникальный старт. На Международную космическую станцию отправляются актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. До этого никогда актеры не работали в космосе. Да, было такое, что на МКС прилетали так называемые космические туристы, но для них это путешествие чаще всего было чистым развлечением. Сейчас на орбиту летят для работы - снимать кино.

Первый художественый фильм в космосе снимет не Голливуд, а страна, первая запустившая человека в космос. Первый канал подготовил к событию новый фильм "МКС - селфи". В нем будет рассказано, что ждет человека, который прилетает на МКС. "Для этого мы снимем селфи. Точнее, снимем не мы, а российские космонавты, находящиеся сейчас на орбите - Петр Дубров и Олег Новицкий", - говорится в анонсе Первого канала.

Космонавты покажут, как готовились к встрече съемочной группы. Где организовали гостевую комнату и что в ней есть, хватит ли на всех "стульев" за "общим столом". Где именно будут проходить съемки художественного фильма и не будут ли они мешать работе космонавтов. И, конечно, как организована жизнь на МКС. Премьера состоится за три дня до исторического старта - 2 октября.

"Киноэкипаж" уже на Байконуре

На космодроме Байконур полным ходом идут тренировки, занятия и инструктажи "киноэкипажа" корабля "Союз МС-19", который отправится на МКС для съемки фильма. Командир основного - Герой России Антон Шкаплеров. Вместе с ним летят режиссер и актриса Юлия Пересильд. Дублеры - Герой России Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

О некоторых деталях подготовки "киношники" рассказали на предполетной пресс-конференции. И первый вопрос был Антону Шкаплерову: усложнилась ли для него роль командира? Ведь рядом не будет профессионального бортинженера. Антон заметил, что на корабле ему будут помогать и кинорежиссер, и актриса. "У них есть свои обязанности. Есть целый документ, есть целые книжки. Они прошли достаточно подготовки", - пояснил он.

Клим Шипенко поделился, что самым сложным для него оказались тренировки в космическом корабле. "Тесновато там сидеть людям моего роста по четыре часа, а то и по семь-восемь", - заметил он. А рост у режиссера поистине гренадерский - чуть меньше 190.

О смешном случае рассказала Юлия Пересильд. На орбите ей придется быть не только актрисой, но и гримером, и костюмером. Так вот оказалось, что не так-то просто собрать "звездную" косметичку. Надо чтобы не в стекле, чтобы не сыпалось, чтобы в определенном пластике... В магазине консультанты долго не могли понять, что требуется. А когда Юля сказала: "Я собираю косметичку в космос", - сразу отошли.

Корабль "Союз МС-19" полетит по быстрой схеме: на МКС уникальный "киноэкипаж" должен добраться всего за три часа с небольшим

"Союз МС-19" полетит по быстрой схеме: на МКС уникальный экипаж должен добраться всего за три часа с небольшим. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета - не менее 12 суток. Олег Новицкий и Петр Дубров готовят российский сегмент к съемкам. Убирают все лишнее. "Скажем так, подчищают, чтобы, когда мы прилетим, больше времени было снимать", - заметил Шкаплеров. Для съемок подготовлена специальная аппаратура.

Напомним: в основе сюжета лежит история, когда женщине-хирургу предлагают полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

На орбите - только "гражданские"

Между тем в космос слетал и благополучно вернулся экипаж Crew Dragon, где не было ни одного профессионального астронавта. Полностью гражданский! Такого история еще не знала. По мнению некоторых экспертов, этот полет открывает совершенно новую страницу для мирового космического туризма.

Компания Илона Маска не побоялась доверить корабль четырем "любителям". Командир - 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Он же спонсор, оплативший все четыре "звездных" места. Правда, сколько выложил денег из своего кармана, молчит. Две женщины: 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсенокс и 51-летняя профессор геологии Сиан Проктор. Единственный, кто имеет хоть какое-то отношение к аэрокосмической отрасли, это 41-летний инженер и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Корабль достиг небывалой для пилотируемой миссии высоты - 585 км. Это намного выше орбиты МКС и даже выше той, где находится знаменитый телескоп "Хаббл". Все делала автоматика. А для экипажа с капсулы сняли стыковочный модуль и вместо него поставили прозрачный купол: чтобы открыть панорамный обзор. Но пассажиры не только любовались космическими видами. Как сообщает SpaceX, они провели несколько научных исследований, касающихся влияния невесомости на организм человека. Несколько раз выходили на сеансы прямой связи с Землей.

Эта миссия Crew Dragon носила благотворительный характер: была направлена на сбор средств для одной из крупнейших больниц по лечению онкозаболеваний. И здесь такой нюанс. Оказывается, у Хейли Арсенокс в 10-летнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги. Прошла двенадцать циклов химиотерапии и несколько операций.

Как заметил кто-то: NАSА на орбиту Хейли никогда бы не пустило. Тем не менее Хейли стала не только самой молодой американкой в космосе, но и первым человеком, побывавшим на орбите после онкологии. И с протезом. Перед стартом девушка показала старое фото, где ей десять лет. "В космосе я достану эту фотографию, мои волосы будут развеваться, я буду держать это фото и покажу всем своим пациентам, детям, кто лечится от рака, что у всех есть будущее", - сказала Арсенокс.

Впрочем, многие эксперты отнеслись к полету даже с такой доброй целью скептически. Основной аргумент: да, туристы прошли определенную подготовку. А если внештатная ситуация? Смогут ли они справиться? Отправлять в космос одних непрофессионалов - огромный риск. Может, не случайно следующих пассажиров Маска в начале будущего года будет сопровождать на орбиту Пегги Уитсон? Бывший астронавт NASA. Первая дама - командир МКС. За плечами у нее три полета и 665 суток, проведенных в невесомости. Абсолютный рекорд среди женщин, а также среди всех астронавтов NАSА. Десять выходов в открытый космос! Такой опыт за бортом не оставишь. Страховка серьезная.

Звучат и другие голоса: мол, ничего нового с точки зрения науки такие полеты не несут. Может, и не несут. Но у них и задача совершенно другая. Кстати, космический туризм в исполнении SpaceX дороже, чем суборбитальные полеты конкурентов. По некоторым оценкам, кресло в Crew Dragon стоит примерно $55 млн, а Starliner - $90 млн, в то время как Virgin Galactic продает места по $450 тысяч.

Кто последний к звездам?

Когда-то из "гражданских" первыми в космос прорвались советские инженер-конструктор ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия") Константин Феоктистов и врач Борис Егоров. "Если бы не поддержка Королева, мне едва ли удалось бы полететь. Слишком много было противников", - признавался Феоктистов в одном из последних своих интервью корреспонденту "РГ".

Американцы отправляли непрофессионалов в космос в составе экипажей шаттлов. Слетали даже американский сенатор и член королевской семьи Саудовской Аравии. В 1986-м - член палаты представителей Конгресса США Билл Нельсон, который сейчас возглавляет NАSА. Огромный резонанс в мире вызвала идея отправить простую учительницу: американцы решили не пожалеть денег на урок из космоса. Полетела 37-летняя Криста Маколифф. Но "Челленджер" взорвался...

Скажите, а кто помнит о том, что в космос хотели отправить журналиста? И в СССР, и в США пишущая братия буквально атаковала руководителей космических программ: дайте нам почувствовать, что такое космос! По программе "Космос - детям" у нас отобрали шестерых, в том числе женщину. Все прошли подготовку, получили квалификацию "космонавт-исследователь". Но задумка собрать деньги на оплату полета советского журналиста с треском провалилась. Зато на орбиту слетал японец.

...Два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который стартует к МКС в декабре. Это миллиардер, коллекционер живописи Юсаку Маэдзава и его ассистент, продюсер Йозо Хирано. Повезет их один из самых опытных наших космонавтов - Александр Мисуркин. И это будет первый тур на станцию за последние десять лет.

Напомним: всего на МКС побывали семь туристов, заплативших миллионы долларов. Причем один из них, Чарльз Симони, дважды. Маэдзава станет восьмым. Интересная деталь: ранее он сообщал о планах облететь вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship.

Между тем

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,41 млрд рублей на создание до 2024 года ракеты-носителя "Союз-2.1а" и пилотируемого корабля "Союз МС". "Направить в 2021 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 4 412 660 тыс. рублей на расходы Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" для предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу "Главкосмос", г. Москва, на развитие пилотируемой космонавтики в части создания не позднее 2024 года ракеты-носителя "Союз-2.1а", а также транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", - говорится в документе.

Ранее гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что с 2020 года по поручению "Роскосмоса" компания занимается организацией коммерческих полетов на орбиту. Вырученные от этого средства планируется направлять на развитие российской пилотируемой программы. По словам Лоскутова, это позволит снизить издержки при подготовке и отправке космонавтов на МКС и в перспективе - к будущей Российской орбитальной служебной станции.