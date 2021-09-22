АвтоВАЗ показал фото Lada Niva для "Дакара". На ней поедет команда из Швейцарии

В начале сентября стало известно, что АвтоВАЗ поддержит гоночную любительскую команду, которая намерена выступить в ралли "Дакар" на Lada Niva 1984 года выпуска. АвтоВАЗ поделился первыми "живыми" фото внедорожника.

В компании уверяют, что если раньше автомобили Lada Niva участвовали в "Дакаре" в том числе и ради рекламы, то грядущая гонка - только для спорта и приключений.

Напомним, команда с поддержкой АвтоВАЗа получила и новое название: "Niva Red Legend Team". Автомобиль белого цвета получил красные надписи на дверях и задних стёклах, брызговики, венчает всё это надпись "Lada Niva T1" на красной полосе вверху лобового стекла.

Известно, что были проведены мероприятия по облегчению кузова, перебран двигатель, установлен каркас безопасности и спортивные сиденья. На фото видно, что торпедо - металлическая панель с размещёнными на ней тумблерами и приборами. Важно отметить, что мотор и трансмиссия являются штатными - этого требует регламент новой для "Дакара" категории Dakar Classic.

Состав команды: пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич. Гонщики своим ходом отправятся через Германию в Швейцарию, где доработка машины продолжится.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.