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22.09.2021 10:43
Рубрика: Власть

Госдума обратилась в Генпрокуратуру по поводу кибератак на систему ДЭГ

Текст: Татьяна Замахина

Генпрокуратуре предстоит проверить зарубежные призывы к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на состоявшихся в России выборах. По этому поводу в ведомство обратился глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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Он сообщил журналистам, что составил обращение по фактам таких призывов из-за рубежа.

"Многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования, - напомнил Пискарев. - Но цель помешать добровольному волеизъявлению граждан не достигнута".

Он уточнил, что подстрекатели к таким действия известны. "Виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность", - напомнил парламентарий.

В целом, по его оценке, избирательная система России выдержала и успешно прошла непростое испытание в условиях мощного прессинга извне.

Ранее о массовых кибератаках заявляли в ЦИК и Минцифры, отмечая, что защитные системы ДЭГ справились. Кроме того, атакован был и сайт Центризбиркома - его глава Элла Памфилова назвала такой прессинг небывалым.

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