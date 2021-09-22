Госдума обратилась в Генпрокуратуру по поводу кибератак на систему ДЭГ

Генпрокуратуре предстоит проверить зарубежные призывы к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на состоявшихся в России выборах. По этому поводу в ведомство обратился глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он сообщил журналистам, что составил обращение по фактам таких призывов из-за рубежа.

"Многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования, - напомнил Пискарев. - Но цель помешать добровольному волеизъявлению граждан не достигнута".

Он уточнил, что подстрекатели к таким действия известны. "Виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность", - напомнил парламентарий.

В целом, по его оценке, избирательная система России выдержала и успешно прошла непростое испытание в условиях мощного прессинга извне.

Ранее о массовых кибератаках заявляли в ЦИК и Минцифры, отмечая, что защитные системы ДЭГ справились. Кроме того, атакован был и сайт Центризбиркома - его глава Элла Памфилова назвала такой прессинг небывалым.