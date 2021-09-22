Шестеро человек находились на борту пропавшего с экранов радаров самолета Ан-26. Все они - пилоты и представители летного состава воздушного судна. Такие данные распространила пресс-служба МЧС России.

В 11.45 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска, предположительно, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26, который совершал технический полет.

На поиски пропавшего борта немедленно оправились спасатели на вертолете Росавиации. А из Хабаровска в предполагаемый квадрат ЧП выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. Чуть позже к поискам подключился и вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости.

Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.