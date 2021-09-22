На сколько вырастает расход топлива в дождливую погоду

В непогоду увеличивается расход топлива. Причина - лужи на дорогах, создающие дополнительное сопротивление: для поддержания нужной скорости потребуется больше бензина, нежели при езде по сухому асфальту.

Вопрос в том, как сильно вырастает потребление топлива двигателем? Эксперты из aif.ru решили выяснить это на примере Renault Duster с 1,3-литровым турбированным мотором и вариатором. В обычном автоматическом режиме автомобиль ведет себя исключительно как переднеприводный.

По данным производителя, за городом эта машина потребляет около 6 литров бензина АИ-95. Это оказалось справедливым лишь для езды по идеальному асфальту в солнечную погоду со скоростью в пределах 80 км/час. Если поднять скорость всего на 10 км/час, то расход вырастет до 7-8 литров.

Из каких показателей складывается сопротивление движению машины? Из сопротивления атмосферного воздуха, силы тяжести самого автомобиля и силы трения дорожного покрытия. Если скорость растет, то сопротивление увеличивается пропорционально квадрату ее скорости. Сила тяги на колесах прямо пропорциональна кубу скорости.

Таким образом за пределами 120 км/час потребление топлива обычным кроссовером может достичь показателей крупного внедорожника.

Если автомобиль движется по мокрой дороге, то сопротивление увеличивается еще больше. Во время езды по лужам перед колесами возникает так называемый водяной клин. Это волна, которая собирается перед передней кромкой протектора во время того, как он отводит большую часть воды в стороны. Влияние водяного клина особенно заметно, когда в лужу попадает одно из ведущих колес. Попытки автомобиля преодолеть вроде бы небольшие водяные валы и вызывают рост потребления топлива.

При этом на скорости в 70 км/час происходит неожиданное. Вода не успевает разлететься в стороны и становится достаточно жесткой, чтобы создать удерживающую пленку на поверхности. Возникает эффект аквапланирования, когда шина теряет сцепление с дорожным полотном. Это очень опасное явление, поэтому при езде по лужам необходимо снижать скорость.

В ходе эксперимента Duster с 1,3-литровым турбированным мотором на скорости 90 км/час по мокрой дороге стал потреблять порядка 12-13 литров. Показатель вырос почти на треть. Если ехать быстрее, то расход топлива вырастет существенно. Но делать этого нельзя, поскольку высок риск потери управления автомобилем.