Названа дата онлайн-премьеры фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" обзавелся датой премьеры на стриминге.

Как пишет ScreenRant, супергерой, главная сила которого в том, что он китаец, доберется до платформы Disney+ 12 ноября.

В этот же день кинокомпания планирует провести Disney+ Day - "грандиозный праздник", на котором аудитории расскажут о будущем развитии таких брендов как Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и т.д.

В российском прокате "Шан-Чи" стартовал 2 сентября и показал себя хорошо, сохраняя лидерство на протяжении нескольких недель, уступив в итоге "Дюне".