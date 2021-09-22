Новости

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы 15:08
"Вечные" стали в РФ первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом "18+" 14:39
Умерла актриса Анаит Топчян - Ингрид из "Земля, до востребования" 14:31
Вышел трейлер с кадрами из "Миротворца" и нового "Секса в большом городе" 13:54
Умерла Сара Даш из "Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" 12:48

Названа дата онлайн-премьеры фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Новости
    22.09.2021, 14:52
Текст:   Богдан Бобров

Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" обзавелся датой премьеры на стриминге.

Фото: youtube.com/ HBO Max
Вышел трейлер с кадрами из "Миротворца" и нового "Секса в большом городе"

Как пишет ScreenRant, супергерой, главная сила которого в том, что он китаец, доберется до платформы Disney+ 12 ноября.

В этот же день кинокомпания планирует провести Disney+ Day - "грандиозный праздник", на котором аудитории расскажут о будущем развитии таких брендов как Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и т.д.

В российском прокате "Шан-Чи" стартовал 2 сентября и показал себя хорошо, сохраняя лидерство на протяжении нескольких недель, уступив в итоге "Дюне".

Новости

"Вечные" станут первым фильмом Marvel со сценами сексуального характера 12:36
Вышел трейлер криминального боевика с Джошем Харнеттом "Ида Ред" 11:50
Звезда "Чудаков" и фетиш-модель Богиня Пэтти умерла в 57 лет 11:38
Вышел трейлер криминальной комедии с Кейт Бекинсейл "Виновная сторона" 11:34
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У "Хода королевы" не будет второго сезона 11:22
Вышел трейлер "Идентичности" с Тессой Томпсон и Рут Неггой 10:56
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон 10:23
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Тофер Грейс заявил, что вернется к роли Венома в "Нет пути домой" 21.09.2021
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 16.09.2021
Джефф Бриджес победил рак и коронавирус 14.09.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ birchpunk
В "Русской Кибердеревне" показали создание песчаных червей из "Дюны" 21.09.2021
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 21.09.2021
Хьюго Уивинг появится в образе Агента Смита в новой "Матрице" 21.09.2021