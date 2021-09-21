"Дюна" возглавила российский прокат

Вряд ли кто-то сомневался, так что просто констатируем: "Дюна" Дени Вильнёва возглавила прокат РФ и СНГ в свой первый уикэнд.

По данным kinobusiness.com, в стартовые дни экранизация первой половины романа Фрэнка Герберта заработала в нашем прокате больше 564 миллиона рублей. Судьба продолжения "Дюны" зависит от показателей этого фильма. В США он выйдет 22 октября и тогда же - на HBO Max, и от онлайн-рейтинги, как стало известно ранее, тоже имеют большое значение для будущего потенциальной кинофраншизы.

Наша рецензия на "Дюну" - здесь.

На втором месте - марвеловский фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец", возглавлявший прокат две недели подряд - плюс 55,3 млн рублей, всего - 559 млн за три недели.

Наша рецензия - здесь.

Третьим идёт удивительно живучий сиквел "Босса-молокососа" - ещё 40 млн рублей и более 946 миллионов всего.

Обзор - здесь.

Далее в первой десятке: "Злое" Джеймса Вана, мультфильм "Вокруг света за 80 дней", "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, "После. Глава 3", "Соври мне правду", "Дом на другой стороне", "Щенячий патруль в кино".