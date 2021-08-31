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"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат

Новости
    31.08.2021, 19:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй "Босс-молокосос", хотя и с запозданием добрался до российского проката, продолжает его возглавлять вторую неделю подряд.

Фото: kinopoisk.ru
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По данным сайта kinobusiness.com, мультик студии DreamWorks добавил в свою копилку на минувшей неделе более 146,2 млн рублей, в совокупности собрав почти 652 млн.

Наш обзор мультфильма - здесь.

Вторым следует "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, заработавший сейчас 91,6 млн рублей и 617 млн в совокупности.

Рецензия - здесь.

Фото: kinopoisk.ru
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Первый дебютант в топе - полнометражка по мультсериалу "Щенячий патруль" с 59 млн рублей в топе.

Рецензия - здесь.

Далее - "Воспоминания" Лизы Джой, собравшая 50 млн рублей на прошлой неделе и 83 млн в общей сложности.

Обзор - здесь.

Фото: kinopoisk.ru
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Замыкает пятёрку новый ремейк "Кэндимена" с расово-социальным уклоном. В США он стартовал с первого места, но в России лишь замыкает пятёрку с 25,5 млн рублей.

"Легенда о Зелёном рыцаре" с Девом Пателем - лишь шестая, у неё после первого уикэнда в широком прокате 21,5 млн рублей заработка.

Рецензия - здесь.

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