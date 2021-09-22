Послесловие к театральному фестивалю: чего сегодня жаждет зритель

В Бресте завершил работу юбилейный XXV Международный театральный фестиваль "Белая Вежа". В этом году на нем было показано 22 спектакля из семи стран. Самое активное участие в форуме приняли белорусские и российские театры, авторы, критики, режиссеры. Брестчане увидели интересные постановки, которые привезли из Москвы, Владимира, Иркутска, Орла, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга.

Фестиваль красноречиво запечатлел главные тенденции в театральном развитии нынешнего постсоветского пространства: глобальный синтез видов и жанров продолжается. Артисты театра кукол хотят играть драму, а драматические - попробовать свои силы в современной хореографии. Попытки эти иногда бывают довольно удачными: забегая вперед, скажем, что именно пластический спектакль "Шлюб з ветрам" ("Свадьба с ветром") Республиканского театра белорусской драматургии из Минска стал лучшим спектаклем.

Свадьба и ретро

- Брест - знаковое место и для россиян, и для белорусов, - говорит режиссер конкурсного спектакля "Свадьба в стиле ретро" Белорусского государственного академического музыкального театра Михаил Ковальчик. - Для меня тут сосредоточены наши общие корни - и ментальные, и исторические.

Брест - это такой военный и культурный форпост Союзного государства. Я рад, что в этом году фестиваль "Белая Вежа" состоялся и мы можем без спешки, суеты, агрессии оценить, что было сделано нами за последнее время, а сделано было немало. Да, кто-то идет ложным путем, изобретает велосипед, особенно это свойственно молодым драматургам и режиссерам. Но без собственных ошибок в профессии состояться невозможно. Белорусский и российский театры исторически работают в живой сцепке. Взять наш спектакль: играют в нем белорусские актеры, пьеса написана российским классиком Александром Галиным, музыка - российским композитором Александром Журбиным. Везде, куда бы ни привозили, его показы проходят на ура.

Надо сказать, что режиссера Михаила Ковальчика многое связывает с Россией. В свое время он проходил стажировку в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени М. Горького под руководством режиссера народного артиста СССР Г.А. Товстоногова, работал художественным руководителем Ставропольского государственного краевого театра оперетты в Кавказских Минеральных Водах. С 2002 года занимал должность художественного руководителя Волгоградского музыкального театра, с 2007 года работал главным режиссером театра "Царицынская опера". Российские регионы Михаил Ковальчик знает хорошо. Но начинался его творческий путь именно в Бресте.

Именно поэтому после показа спектакля "Свадьба в стиле ретро" Белорусского государственного академического музыкального театра на "Белой Веже" состоялось чествование ученика Товстоногова, заслуженного деятеля искусств России Михаила Ковальчика. Ровно 50 лет назад, в сентябре 1971 года, выпускник Белорусского государственного театрально‑художественного института приступил к выполнению обязанностей режиссера‑постановщика Брестского областного драматического театра.

Автора, автора!

Интересным оказался режиссерский взгляд белорусского режиссера Дениса Федорова на пьесу российского драматурга Дарьи Кривошеевой, пишущей под псевдонимом Даша Че, "День Д.". Показ стал ярким событием программы форума. Главная героиня - наша молодая соотечественница, эмигрировавшая в США, сталкивается с проблемой социальной и культурной адаптации, чувствует себя на некой социальной обочине, несмотря на внешнее благополучие. Пресловутая американская мечта оборачивается изоляцией, чувством одиночества и паническими атаками. Исполняют ее монолог по очереди три актрисы - Анна Стасюк, Татьяна Строк и Алла Омесь. Каждая из них вносит свое индивидуальное отношение к материалу.

- Одной из задач нашего фестиваля всегда являлась поддержка белорусской драматургии, - говорит директор "Белой Вежи" Александр Козак. - Важно, чтобы она не затерялась сегодня в насыщенной театральной афише страны, где, пожалуй, представлены все авторы и все континенты. Мы не могли пройти мимо интересного столичного коллектива и нового автора, которого знаем много лет как интересного и непредвзятого театрального аналитика.

Брестский зритель по достоинству оценил постановки российских театров: арт-рок-мюзикл "NORA" (Театр-студия "Театр Пилигримов", Иркутск), сказку "Лягушка-путешественница" (Орловский театр кукол), современные балеты "ПЕСНИ РИ" и "PING-PONG" ("Балет-театр", Санкт-Петербург), комедию "Как родителя дочке жениха выбирали" (Творческое объединение "ТелеТеатР", Москва), драматическую комедию "Беспечная нота" (Творческое объединение "Нетеатр", Нижний Новгород) и классический балет "Дон Кихот" (Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва, Москва).

Экспертный совет XXV Международного театрального фестиваля "Белая Вежа" лучшим спектаклем программы назвал постановку Республиканского театра белорусской драматургии "Шлюб з ветрам" режиссера Евгения Корняга, лучшим актерским ансамблем "Белой Вежи" - артистов ереванского спектакля "Гардения". Дмитрий Чуйков стал исполнителем лучшей мужской роли в создании образа доктора Полякова в спектакле Евгения Корняга "Записки юного врача" Белорусского государственного театра кукол.

Лучшей актрисой названа Ирина Лебсак за роль в "Осенней сонате" Национального академического театра русской драмы из Алматы.

Специальных дипломов фестиваля удостоены тбилисский спектакль "А.Л.Ж.И.Р.", народная артистка Таджикистана Сайрам Исоева и коллектив Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва, чьим балетом "Дон Кихот" и завершился фестиваль в этом году.