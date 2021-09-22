Психолог Инна Хамитова - о том, как важно понимать своего ребенка

Тема воспитания подрастающего поколения - традиционно в топе самых значимых. На молодежь нацелены и многие союзные программы. Однако большая роль в процессе формирования личности отводится, безусловно, семье. Насколько же сегодняшние родители понимают своих детей-подростков? Как помочь им всем пережить "взрыв взросления", не потерять друг друга? Об этом и многом другом - известный психолог Инна Хамитова.

Снятый в 1986 году фильм "Курьер" - до сих пор один из лучших фильмов о взрослении. Мосфильм

Инна, что же это за чудо такое - подростковый возраст?

Инна Хамитова: В традиционном понимании - период, когда в организме молодого человека происходят особые изменения, резкий взрыв физического взросления. Наши дети вырастают вширь, в высоту (частенько - весьма непропорционально). Подростку трудно освоиться в собственном теле. Ну представьте - за лето вырос на 15 сантиметров. Потому они такие неловкие. Кроме телесных, происходят психологические изменения, переход от ребенка ко взрослому. Подросток начинает задавать себе всякие вопросы: кто я? где я? чего я хочу? Очень сложно, когда, с одной стороны, тебя разрывает физически, с другой - эмоционально. Непривычное создание, которое решает для себя вопрос: "как мне сепарироваться от своих родителей?". Сепарироваться, отвечая себе на вопросы: кто я? чего хочу? каков мой путь? - трудно.

Гораздо легче "обесценивать" родителей, протестуя против их норм, ценностей, да и их самих. Подростки могут вести себя резко и даже оскорбительно. Я не говорю, что такой вариант обязательно присутствует, но если он есть, это вариант нормы.

Очень важно в эти моменты "не поддаваться на провокации", не позволять обращаться с собой в оскорбительной манере и самому не скатываться в оскорбления. К счастью, современный родитель весьма начитан и представляет, что такое подростковый возраст, знает, что его надо просто пережить.

Нынешние тинейджеры отличаются от тех подростков, какими были их родители?

Инна Хамитова: Давайте посмотрим, что же происходит с современными детьми. Если говорить о мировой тенденции, между нами и нашими детьми случился технологический скачок. Наши дети выросли в совершенно другом мире. Это воздействует уже на психологический аспект. Конечно, наивно заявлять, что нынче любой ребенок в том, что касается новых технологий, гаджетов, смотрит на любого родителя свысока. Все-таки не будем забывать, что технологии-то придумали именно родители. Но в среднем современный подросток разбирается в цифровых технологиях лучше, чем средний взрослый обыватель, у детей "клавиатура растет из пальцев". Соответственно, им стала более доступна любая информация. Если раньше, например, тебе родитель мог дать какие-то книги, которые до поры держались под замком, то сейчас подросток набирает в поисковике что угодно, и на него вываливается огромное количество информации.

Родитель утратил роль главного источника правды о мире?

Инна Хамитова: Да, родитель перестает быть носителем истины. Раскрываются границы семейной системы, подросток выходит в мир и видит, что мир очень разный. Группы в соцсетях, подростковые контакты, то, что о нем думают сверстники, то, как они смотрят на жизнь, - все это становится важнее, чем семья, семейные ценности и правила.

Есть еще один аспект. Мы и наши дети выросли практически в разных странах и разных реальностях. Большая система с ее изменившимися правилами не могла не повлиять на то, какими они выросли. Когда открылись границы, на нас хлынул поток информации, и продвинутые родители открыли для себя теорию привязанности, стали воспитывать детей более демократично. (Потому что, если большая система демократична, невозможно устраивать в семье домострой.) Безусловно, гуманистические ценности проникли в семью. Конечно, я говорю о тенденции, потому что и сейчас в семьях есть и абьюз, и насилие.

Следует помнить, что подростковый возраст детей - это второй шанс для родителей все исправить

Изменились не только подростки, но и родители?

Инна Хамитова: Конечно. Мы с гораздо большим вниманием прислушиваемся к чувствам ребенка, позволяем их выразить, высказаться. Мы гораздо более эмпатичны, трепетны и внимательны к его душевной жизни. Это одна из тенденций, и ее стоит приветствовать. Но бывает крайность, когда мы переходим границу эмпатии и впадаем во вседозволенность. Нам так важно быть хорошими родителями, что мы слишком поддаемся на детские манипуляции, не в силах ни в чем отказать. И защищая их от "свинцовых мерзостей бытия", мы не ставим границ, которые следовало бы поставить. Ведь задача родителя - не только безусловная любовь, но и адаптация ребенка к этому миру. В результате дети вырастают хрупкими, избалованными.

Даже термин появился - поколение "снежинок". Что с ними делать?

Инна Хамитова: Я бы сказала, здесь действует некая "полупроводниковая система". Такие "снежинки" чрезвычайно чувствительны к тому, как обращаются с ними, сосредоточены на собственных потребностях. Но не замечают, что происходит с окружающими. Есть и другая сторона. С появлением материального благополучия родители зачастую впадают в другую крайность - не давая ребенку настоящего внимания, они просто от него откупаются. Если желания ребенка все время предвосхищаются, у него не формируется способность что-то хотеть. Ты еще не успел как следует захотеть ролики - вот тебе уже ролики. Не успел захотеть Барби - она уже у тебя. Еще не успел захотеть "порш" - "порш" уже здесь. Ты не успел понять, кем тебе хочется быть, а тебя уже устраивают в престижное учебное заведение. Вырастают люди, у которых есть все, но при этом нет ощущения, что они кому-то нужны. В душе пустота, которая часто заполняется алкоголем или наркотиками.

Подростковый возраст сейчас тянется дольше?

Инна Хамитова: Я вижу и здесь две тенденции. Да, кто-то надолго остается чересчур чувствительным, избалованным, незрелым. А есть и другие - очень ответственные, "ранние". Кто-то созревает раньше, кто-то - позже, может быть, лишь к 25 годам. Поэтому забудем истории о "сыне маминой подруги", который всегда лучше. Просто смирись, у тебя - другой ребенок. И это совершенно не означает, что если ему капать на мозг, то он быстрее повзрослеет.

Но как не допустить инфантильности подростка?

Инна Хамитова: О подростковом периоде родителям надо задуматься задолго до его наступления. Как? Прежде всего важен баланс прав и обязанностей, адекватных возрасту. В интернете и в книжках по воспитанию можно найти готовый список прав и обязанностей, которые должны быть у ребенка в разном возрасте. Далее родителям нужно заранее позаботиться о подходящем окружении у ребенка. Тщательно выбирайте хорошую школу, студии, секции.

А еще следует помнить всего две вещи. Первое - мы можем помочь своему подростку прожить этот трудный период, поддерживая его и напоминая, что все, что с ним происходит - нормально. Что он молодец. Второе - помочь установить и удержать границы, не позволяя обращаться с собой грубо, и самим не скатываться в грубости и обвинения. Хорошо бы помнить, что подростковый возраст - это наш второй шанс все исправить. Постепенно отношения из приоритетных, когда мы, старшие, важнее и в ответе за все, должны превращаться в добрые партнерские.

Фото: Из личного архива

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Инна Хамитова, известный российский психолог, психотерапевт, специалист в области семейных отношений. Автор множества статей и соавтор ряда книг по семейной психотерапии. Директор и соучредитель Центра семейной терапии.