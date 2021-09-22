Федеральная служба охраны открыла выставку на ВДНХ

Стать причастным к особо охраняемым тайнам государства не просто, а очень просто. Федеральная служба охраны по случаю "дня рождения" открыла выставку в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ.





Ядра Кремля

Хотя спецслужба отмечает 140-летие, но выставлены и более старые предметы: начиная с бердыша (боевой топор на длинной ручке) средневековых стрельцов. Экспонатов свыше 1000, половина - уникальные: вещи Сталина и Хрущева, кремлевская артиллерия всех эпох, телефонная книжка Андропова, лампы звезд с башен Кремля.

Отдельный стенд с изъятыми у неадекватных граждан и маньяков предметами: от кастетов до взрывных устройств, замаскированных под книги. Весьма любопытные фотографии: Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко проводят мастер-классы для спецслужб.

Много оружия: наган и ТТ, "калашниковы" разных поколений.

"И конечно, здесь те самые машины, на которых первые лица ездили", - рассказывает советник директора ФСО Сергей Девятов.

Всего около полусотни авто, включая новейшие Aurus - тот, на котором отправился на инаугурацию Владимир Путин, и машина Парада Победы Сергея Шойгу.

Среди экспонатов есть вещи-свидетели исторических драм. Вот куртка сержанта ГОНа Василия Зацепилова: в 1969 году закрыл собой "ЗИЛ-111" с космонавтами, по которым вел огонь офицер-психопат, думая, что стреляет в Брежнева.

Юмора и задора тоже немало. При входе - "Спецбуфет особого назначения", где робот ФСО продает кофе (латте, эспрессо и американо в одну цену - 150 руб.), а также мороженое (пломбир и шоколадное - 100 гр за 100 руб.).

Где-то в дальнем углу офицерская шашка образца 1881 года. А ведь знаковый экспонат: в том 1881 году госохрану создали. Эх, эту шашку бы - да роботу. Робот с кофе - ладно, а вот с шашкой!..

Изюминка: три огромных каменных ядра пушек, которые обороняли Кремль в древности. Вообще-то спецслужбы не любят шуток о "ядерном оружии". Но организаторы знают, что самые раскованные журналисты не удержатся от соблазна пошутить о том, что спецслужбы показали свой "ядерный арсенал". А что не так? Ядра налицо, спецслужбы тоже.

Иди и смотри

Худо-бедно, но мы что-то знаем и о ГОНе, и о легендарной "девятке" - 9-м управлении КГБ. О жизни нынешней ФСО не знаем почти ничего, но так и знать не положено. Хотя часто видим этих людей: они всегда рядом с Путиным.

А слышали ли вы что-то о тех, с кого все начиналось: о Собственной Его Императорского Величества Охране, созданной в 1881 году? Туда вошла Сводная пехотная рота, которая стала Сводно-гвардейским батальоном, позже - Сводным пехотным полком.

Как они служили, что ели, как их жаловали, чем вооружали?

В охрану входили еще и дворцовые гренадеры, казаки конного конвоя и даже (позже) железнодорожный батальон. Но именно рота была "социальным лифтом" для простых людей. Набирали в нее солдат из полков от Финляндии до Камчатки. Ну и как не лифт: вырос в крестьянской избе, служишь во дворце. Многих император знал в лицо. Историки пишут даже о их "неформальной связи с императорской семьей". В самом хорошем смысле, конечно.

В годы правления Александра III великий князь Николай Александрович (это будущий Николай II) вместе с ними учился стрелять. И вообще, охрану царь жаловал. На Пасху солдатам и офицерам императрица дарила фарфоровые пасхальные яйца. Конечно, не каждое яйцо - от Карла Фаберже, но даже представить страшно, сколько сегодня может стоит такое, сохрани его потомок солдата.

Щи да каша

Занятный факт, описанный в книге "На охране российской государственности" историком спецслужб Дмитрием Клочковым: царю начиная с 1908 года три раза в неделю доставляли пробные порции блюд, которые готовили для охраны. Есть документ: отведав солдатский борщ, кашу и квас, Николай II начертал - нахожу их очень вкусными.

Книгу, правда, даже не ищите: тираж 2300 экз.

Опрокинув чарку и сказав "спасибо", царь пожаловал бойцам по 3 рубля

Пример меню: в понедельник на обед - щи с судаками и гречневая каша, на ужин - суп с грибами. В пятницу - щи с грибами и гречневая каша, на ужин - суп с судаком. В картофельный суп с перловой кашей повара не забывали положить по фунту мяса.

На праздники им подносили по бутылке пива и по чарке водки.

В 1906 году на праздновании 25-летия охраны император опрокинул чарку вина, сказал солдатам "спасибо" и пожаловал строевым нижним чинам по 3 руб., нестроевым - по рублю.

Для понимания царской щедрости: утка в те годы стоила 80 коп., бутылка водки-"казенки" 0,6 литра - 40 коп., фунт севрюги - 45 коп., 1 кг красной икры - 2,5 руб. На три рубля можно было купить три пуда овса или сапоги.

А вот оружие у царской охраны было обычное. У солдат - винтовки Бердана и тесаки, у казаков конвоя вообще древние ружья. Спецслужбу создали за 10 лет до принятия на вооружение винтовки Мосина и за 14 лет - до появления в России револьвера Нагана.

Хотя калибр, скорострельность и убойная сила оружия в этой службе далеко не главное. В основе эффективности не грубая сила, а ум. Так было и 140 лет назад, так и сегодня.