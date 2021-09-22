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22.09.2021 16:58
Рубрика: Происшествия

К поискам пропавшего Ан-26 в Хабаровске привлекли дополнительные силы

Текст: Тимофей Борисов
МЧС России усилило поисковую группировку в районе предполагаемого падения самолета Ан-26 под Хабаровском.

"Аэромобильная группировка МЧС России продолжает поиски самолета Ан-26, с которым ранее была потеряна связь. Спасателями ведется осмотр таежной местности, организовано сосредоточение группировки сил и средств. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники", - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
По факту исчезновения самолета под Хабаровском возбудили дело

Там напомнили, что в предполагаемом месте падения сейчас глубокая ночь, искать сложно. Кроме того, неблагоприятные метеоусловия, таежная, труднодоступная горная местность дополнительно осложняют поиски.

Ранее сообщалось, что в 11.45 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26, который совершал технический полет. На борту находились шесть человек. Все они - пилоты и представители летного состава воздушного судна.

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