В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП

Верховный суд Бурятии оставил без изменений приговор экс-депутату Народного Хурала Баиру Жамбалову, который совершил смертельное ДТП.

В мае Прибайкальский районный суд республики назначил ему наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Жамбалова лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Приговор обжаловали как сторона защиты, так и сторона обвинения.

"По итогам рассмотрения апелляционных жалоб, представления суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения", - сообщается на сайте суда.

ДТП произошло 5 января 2020 года. Вице-спикер вечером возвращался с рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser. Возле села Батурино Жамбалов на скорости не менее 104 километров в час сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После этого скрылся с места происшествия. Вину за преступление решил взять на себя приятель депутата, заявив, что после рыбалки они поменялись машинами. Однако следствие доказало, что за рулем находился Жамбалов.