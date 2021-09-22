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22.09.2021 11:41
Рубрика: Общество

"Приношение Богородице": В Перми почтили память жертв трагедии

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Фото: Пермская филармония Фото: Пермская филармония
Фото: Пермская филармония

Жертвам ужасной трагедии в ПГНИУ посвятил свое выступление коллектив Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии.

Они исполнили сочинение современного композитора духовной музыки Антона Вискова "Приношение Богородице".

Фото: vk.com/vikiperm
Число пострадавших при стрельбе в пермском университете достигло 43

Этот мировой шедевр прозвучал в Пермском Органном концертном зале 21 сентября, в день траура по погибшим. Так совпало, что по христианскому календарю на это число приходится день Рождества Богородицы.

"Мы глубоко потрясены случившимся, - сказано в обращении коллектива Пермской краевой филармонии. - Думаем обо всех невинных молодых людях, пострадавших в этой трагедии, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую мы испытываем. Выражаем соболезнования родным и близким жертв ужасной трагедии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Выступление началось с минуты молчания в память о невинно убиенных. Цикл духовных песнопений для смешанного хора без сопровождения прозвучал в исполнении солистов хора Ирины Барановой, Анастасии Юрковой, Людмилы Четиной, Жанны Потаповой и Ларисы Глазыриной. Музыка написана на канонические тексты и слова русских поэтов.

Из Органного зала велась прямая трансляция исполнения Уральского государственного камерного хора "Приношение Богородице". Присоединиться к вечеру памяти смогли жители Губахи, Ильинского, Звездного, Лысьвы, Юрлы, Большой Сосновы, Добрянки, Чермоза, Чердыни и Усолья.

Напомним, 20 сентября студент первого курса ПГНИУ пришел на территорию вуза с оружием и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, 43 пострадали. Некоторые студенты получили травмы, прыгая из окон. Сам нападавший был ранен при задержании. Он находится в больнице.

Накануне в регионе был объявлен день траура по погибшим.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Пермский край ПФО ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Стрельба в пермском госуниверситете

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