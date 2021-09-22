В Перми начались выплаты пострадавшим при стрельбе в университете

Пермские власти начали выплачивать средства тем, кто пострадал при стрельбе в университете 20 сентября. Об этом "РГ" сообщили в краевом министерстве социального развития.

Деньги стали перечислять на следующий день после трагедии. По заявлению региональных властей, семьи погибших получат по миллиону рублей, те, кто был ранен, - по пятьсот тысяч рублей. Также помощь семьям погибших, а также пострадавшим в результат ЧП будет выделена пермским университетом.

Напомним, 20 сентября студент-первокурсник открыл стрельбу в кампусе университета. При этом пострадали 43 человека, шестеро погибли.