Родные погибших при стрельбе в пермском вузе получат по миллиону рублей

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь.

Семьям погибших направят по одному миллиону рублей, раненым в результате стрельбы - по 500 тысяч рублей. Также по 100 тысяч рублей будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края.

Отметим, оказать помощь пострадавшим в результате происшествия в университете может любой желающий. Это можно сделать, направив пожертвования на благотворительный счет, действующий на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

Напомним, сегодня утром на территории кампуса пермского университета студент, вооруженный ружьем, устроил стрельбу. Погибли шесть человек, еще 28 получили травмы. По факту происшествия возбуждено дело. На территории региона объявлен траур.