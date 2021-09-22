Выборы в Нижегородской области, Вятке и Удмуртии прошли без нарушений

Три дня голосования прошли в Нижегородской области, Вятке и Удмуртии без нарушений

В 14 муниципалитетах для инвалидов-колясочников было организовано дежурство социального такси Машина, оборудованная подъемником, довозила людей до избирательных участков. Фото: Александр Воложанин

По мнению многочисленных наблюдателей (в том числе иностранных), на избирательных участках Нижегородской и Кировской областей, а также Удмуртской Республики не было нарушений, которые могли бы повлиять на результат волеизъявления граждан.

- Выборы в Нижегородской области были одни из самых чистых и спокойных в стране, - считает эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" социолог Александр Прудник. - Это значит, что региональная Общественная палата, наблюдатели, избирательная комиссия работали вместе и обеспечили этот результат.

В Кировской области за ходом голосования следили 5659 наблюдателей, в том числе две тысячи - от общественного штаба. Они, как сообщает пресс-служба регионального правительства, серьезных нарушений тоже не выявили. Им помогала и система видеонаблюдения, которая в течение трех дней круглосуточно фиксировала происходящее на участках, тем самым обеспечивая легитимность и прозрачность избирательного процесса.

В Удмуртии, по словам главы региона Александра Бречалова, более 3,5 тысячи наблюдателей "помогли провести выборы открыто и прозрачно".

В Нижегородской области особое внимание в ходе выборов уделили людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них постарались создать максимально удобные условия на избирательных участках. 19 сентября на одном из них в Приокском районе приволжской столицы работала сурдопереводчик Всероссийского общества глухих Марина Сибгатулина.

- Помощь сурдопереводчиков особенно необходима в сегодняшней ситуации, когда действуют ограничения в связи с пандемией. На избирательном участке все находятся в масках, а слабослышащие и глухие, как известно, привыкли читать по губам, поэтому им очень сложно понимать, что говорят их собеседники. Сурдопереводчик является связующим звеном между слышащими и слабослышащими людьми. Только на этом участке я помогла проголосовать двадцати нижегородцам, - рассказала Марина Сибгатулина.

В четырнадцати муниципальных районах Нижегородской области для инвалидов-колясочников было организовано дежурство социального такси. Машина, оборудованная специальными подъемниками, довозила людей до избирательных участков. А на тех из них, где есть избиратели-инвалиды по зрению, на информационном стенде размещались материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. На всех участках находились лупы.